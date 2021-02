Un 39 enne milanese, gravato da pregiudizi di polizia, dall’esito degli accertamenti effettuati dai Carabinieri di Casarza Ligure, è stato deferito in stato di libertà per “truffa”, poiché, a seguito di una trattativa, riusciva a farsi accreditare la somma di 80 euro da un 41 enne abitante in quel comune, a titolo di corrispettivo per la vendita di una cassa acustica pubblicizzata su un sito internet, raggirando l’acquirente al quale ha omesso di consegnare l’oggetto.