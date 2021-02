A Camogli proseguono le riprese di “Blanca”, fiction di Rai 1 ambientata anche a Genova e a Bogliasco. Protagonisti Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. “Blanca”, nata dalla penna di Patrizia Rinaldi, è diretta da Jan Maria Michelini. Per alcuni camogliesi un’occasione per ricoprire il ruolo di comparsa o come trasportatore.

(foto di Consuelo Pallavicini)