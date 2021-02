Camogli: beatificazione dell’abate Schiaffino, le immaginette

di Consuelo Pallavicini

Sulle immaginette, fatte realizzare dai monaci Benedettini Olivetani del monastero di San Prospero di Camogli, un ritratto dell’abate Giovanni Maria Schiaffino, eseguito da Carlo Vitale, e la preghiera a lui dedicata che verrà letta al termine delle Messe. In fondo l’indirizzo mail abateschiaffino@libero.it. I monaci hanno avuto il via libera, dall’arcivescovo Marco Tasca, per aprire il caso di beatificazione dell’abate, fondatore del monastero. Anche per questo gli scritti che giungeranno potrebbero essere utili alla causa e saranno letti da dom Francesco e dal postulatore, ovvero colui che si occupa delle pratiche necessarie presso la Santa Sede, avvocato Emilio Artiglieri.

http://www.levantenews.it/index.php/2021/02/03/camogli-chi-era-labate-giovanni-schiaffino-2/