Lunedì 22 a Zoagli, interdizione del traffico veicolare in Via Doge Vaccari, in prossimità dell’isola ecologica, per il solo tempo necessario alle operazioni di trasbordo materiale, da elicottero, dalle ore 09:00 alle ore 12:00

Dovrà essere garantito l’eventuale transito veicolare dei mezzi di emergenza e soccorso nonché il transito pedonale. Inoltre la ditta esecutrice dei lavori dovrà avere cura di avvisare con adeguato anticipo i residenti.