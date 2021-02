“Sos Covid-19”: rubrica e libretto digitale

Da Rlv riceviamo e pubblichiamo

RLV La Radio A Colori in collaborazione con il Comune di Levanto ha realizzato la prima fase della campagna “Sos Covid-19”.

“Sos Covid-19” è un’azione informativa e di sensibilizzazione che raccoglie informazioni sul Coronavirus da fonti qualificate per poi produrre e trasmettere brevi contributi sonori utili a prevenire o a contenere gli effetti della pandemia sui cittadini e le imprese.

Conclusa con successo la prima fase (con circa centomila contatti, tra ascolti radiofonici, podcast, post Facebook e Instagram), ora la campagna “Sos Covid-19” può proseguire grazie alla sponsorizzazione garantita dalla Farmacia Centrale di Levanto, del dr. Raffaele Papillo.

“RLV” trasmetterà sino a Giugno la rubrica di consigli, dal lunedì al venerdì, alle ore 10.30.

Ricordiamo che si tratta di “pillole sonore” (ciascuna della durata di circa 2 minuti) che trattano vari aspetti legati alla pandemia (dai comportamenti personali da tenere in via preventiva al cosa fare in caso di positività). Queste informazioni sono veicolate anche sui social e inserite sul sito dell’emittente in modalità podcast, per poterle ascoltarle in qualsiasi momento.

Oltre a queste mini-rubriche sono realizzate interviste ad esperti su temi quali la gestione delle attività produttive, le modalità di funzionamento dei servizi sanitari territoriali, gli aiuti per famiglie e imprese, i provvedimenti emessi dalle istituzioni locali.

Infine, sono trasmessi spot di sensibilizzazione, sei volte al giorno.

La novità di questa seconda fase: il “libretto digitale”, gratuito online e per email

Grazie allo sponsor, la proposta di “Sos Covid-19” si arricchisce.

Accanto ai podcast sonori, ora è disponibile anche una versione testuale.

Le 20 pillole di suggerimenti sono organizzate in un libricino digitale, un booklet, che si può consultare sfogliandolo online.

Il libretto è sfogliabile online a questo link: https://issuu.com/proradiotv/docs/sos_covid_19_booklet_fcl

In alternativa, se ne può richiedere gratuitamente una copia in pdf, semplicemente scrivendo un’email a redazione@rlv.it

Basta mettere nell’oggetto dell’email: richiedo copia del libretto “Sos Covid-19” e in breve tempo sarà inviata la risposta all’email con allegato il libretto in questione, arricchito dalle originali icone grafiche, create appositamente per “Sos Covid-19”.