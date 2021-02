Sestri: mozione chiede riassegnazione deleghe

Da Albino Armanino riceviamo e pubblichiamo il testo della mozione ad oggetto “Riassegnazione deleghe bilancio, programmazione economica finanziaria, rapporti con società partecipate a seguito della deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria

I sottoscritti consiglieri comunale Albino Armanino e Paolo Smeraldi

Visto il decreto sindacale numero 5 del 19/06/2018, nel quale è scritto: “Ritenuto di affidare al Sig. Pietro Gianelli della cui esperienza e capacità il Sindaco ha piena fiducia, l’incarico di sovrintendere al funzionamento dei seguenti Settori: Bilancio, Patrimonio, Programmazione economica e finanziaria, Tributi, Affari legali e contratti, Servizi Demografici, Rapporti con Società partecipate”

Visto il verbale relativo alla deliberazione consiliare numero 49 del 29/04/2019 “Approvazione rendiconto della gestione esercizio 2018 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs 267/2000”, nel quale è scritto: “Assessore al bilancio Pietro Gianelli: “Sono stati rispettati gli obiettivi di finanza pubblica, […] la gestione finanziaria e patrimoniale è stata effettuata in maniera corretta, si è proceduto alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dal consiglio comunale con l’approvazione del bilancio di previsione 2018, effettuata con l’atto n. 16 del 27 febbraio 2018 affermando la virtuosità dell’Ente.

[…]Conseguentemente l’avanzo di amministrazione disponibile ammonta a 8.775 euro. Occorre rilevare che l’avanzo non è un obiettivo di per sé da perseguire per gli enti locali. L’esistenza dell’avanzo può significare infatti che gli amministratori non hanno utilizzato tutte le risorse per raggiungere gli obiettivi programmati oppure può significare che avendo raggiunto gli obiettivi è stato chiesto uno sforzo maggiore alla collettività sotto forma di prelievo fiscale o tariffario. Il citato importo di 8.775 euro testimonia il virtuoso risultato a livello di equilibrio dei conti raggiunto.[…] La lotta all’evasione è stata assidua recuperando stabilmente ogni anno risorse ingenti, oltre 600.000 euro nel 2018, perseguendo quei principi di equità e progressività che sono alla base dell’articolo 53 della nostra Costituzione. Anche la gestione dell’esercizio 2018 non ha presentato sul piano finanziario particolari criticità raggiungendo un corretto equilibrio e ancora senza incremento delle imposte e tariffe che sono rimaste tutte invariate. […]Assessore al bilancio Pietro Gianelli:[…]

Ecco sulla tempestività dei pagamenti […] io vedo che i nostri dipendenti certe volte non riescono, anzi arrivano a fare lavori anche al di fuori dell’orario di ufficio, io ho trovato dei dipendenti a lavorare di sabato, qualche volta anche di domenica, purtroppo c’è anche questo aspetto, se avessero più tempo a disposizione probabilmente di potrebbe anche arrivare, […]Per quanto riguarda il regolamento di contabilità gli uffici lo hanno praticamente preparato, l’abbiam dato non se se l’abbiamo dato materialmente a qualche revisore forse sì, è maturo per essere portato all’approvazione del consiglio, chiaramente dopo l’ok dei revisori.

Per quanto riguarda gli uffici il regolamento è sostanzialmente pronto. […]Io voglio dire che ho letto la relazione dei revisori, leggo che i parametri sono rispettati e tutte queste preoccupazioni non le vedo. […]”

Visto il verbale relativo alla deliberazione consiliare numero 14 del 06/02/2020 “Interrogazione dei consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi ad oggetto “Riscossione residui attivi rendiconto 2018” ”, nel quale è scritto: “Assessore al bilancio Pietro Gianelli:[…]

Non risulta vi siano residui prescritti alla data odierna ovvero questi crediti nati buoni ma per i quali il diritto alla riscossione è venuto meno. In ogni caso l’amministrazione come ogni anno procederà ad un attento riaccertamento dei residui in sede di rendiconto individuando gli eventuali crediti insussistenti per i quali è venuta meno la ragione del credito, quelli eventualmente di dubbia esigibilità, per i quali sussistono certezze sulla riscossione e quelli se del caso inesigibili per i quali la probabilità di riscossione è pressochè nulla, sebbene il diritto sia ancora in vita e si procederà alla loro cancellazione. […] Si fa presente che il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato costituito in maniera corretta.

Il Comune di Sestri Levante molto prudentemente ha inserito diverse voci che hanno contribuito ad elevare la base di calcolo tant’è vero che il fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta a complessivi 1.815.660,87 che vanno a vincolare il risultato di amministrazione in maniera rilevante.”

Vista la delibera 122/2020/PRSP della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, nella quale è scritto: “La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, con riferimento ai rendiconti 2016, 2017 e 2018 del comune Sestri Levante (GE), ai sensi dell’art. 148-bis del d.lgs. 267/2000:

– dichiara che costituiscono violazione di norme di finanza pubblica nonché irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell’ente, le difficoltà di cassa con il reiterato ricorso all’anticipazione di tesoreria, la non corretta determinazione del FCDE con conseguente inattendibilità del risultato di amministrazione, i tempi medi di pagamento superiori ai limiti di cui al d.lgs 231/2012, la mancata pubblicazione dell’indicatore annuale di tempestività di pagamento per gli anni 2018 e 2019 nonché dell’ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici (art 33 d lgs 33/2013) , la scarsa movimentazione dei residui attivi, la mancata conciliazione dei rapporti debitori e creditori tra l’ente e gli organismi partecipati, il ritardo nel recupero delle somme illegittimamente corrisposte al personale-prescrive che l’ente adotti tempestivamente ogni misura correttiva idonea a superare definitivamente le criticità rilevate nella presente deliberazione;

– dispone che l’Organo di revisione dell’ente svolga, in merito a quanto riportato nella presente deliberazione, un’attenta attività di controllo e vigilanza riferendo a questa Sezione ogni aspetto rilevante;

-dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all’Organo di revisione del Comune di Sestri Levante per gli adempimenti di rispettiva competenza;

-dispone che la deliberazione consiliare di presa d’atto della presente pronuncia da parte dell’ente e di adozione di tutti i provvedimenti necessari dovrà essere adottata dal Comune entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del deposito della presente deliberazione.

La deliberazione consiliare e tutti gli ulteriori atti adottati dall’ente dovranno essere trasmessi a questa Sezione, unitamente alla attestazione dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di pubblicazione della presente deliberazione disposto dall’art.31 del D.Lgs. n.33/2013, nei successivi 30 giorni.”

Accertato che la delibera della Corte dei Conti individua “violazione di norme di finanza pubblica nonché irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell’ente” nell’area di competenza delegata all’assessore Pietro Gianelli;

Rilevato che nonostante le ripetute e circostanziate segnalazioni pervenute dalla minoranza consiliare, l’assessore aveva grandemente sottostimato le criticità poi oggetto dell’intervento della magistratura contabile;

Visto il “Referto annuale del sindaco dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti,del sindaco delle città metropolitane e del presidente delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’esercizio 2019 (art. 148 TUEL)”;

Accertato che nel 2020 Anac è intervenuta sull carenze nella trasparenza di Medi@terraneo Servizi srl, società partecipata soggetta alla delega del medesimo assessore;

Accertato che il regolamento di contabilità non è stato ancora presentato;

Accertato che lo stato del contenzioso è stato prodotto tardivamente e nonostante numerose rassicurazioni sulla congruità degli accantonamenti, con delibera consiliare n. 130 del 22/12/2020, è stato riconosciuto un debito fuori bilancio relativa ad una sentenza di Corte d’Appello, non censita nello stato del contenzioso;

Viste le irregolarità emerse nella verifica del MEF di cui alla nota 250556 del 28 novembre 2019Considerato che negli interventi in Consiglio Comunale l’assessore Pietro Gianelli è apparso sovente in difficoltà;

Considerato che non è possibile escludere che nei prossimi mesi la Corte dei Conti, Anac ed altri enti segnalino nuove criticità;

Considerato che l’implementazione delle misure previste dalla Corte dei Conti, richiederà notevoli competenze gestionali e anche un cambiamento nel modo in cui si è proceduto fino ad ora;

Considerato che l’assessore Pietro Gianelli non risulta al 14 febbraio 2021 avere presentato le proprie dimissioni;

Ritenuto opportuno in questa fase che egli sia allegerito, affinché possano essere affrontate con energie nuove le criticità emerse e allo stesso tempo l’assessore possa dedicarsi alle deleghe rimaste di sua competenza;

IMPEGNANO IL SINDACO

A riassegnare le deleghe al Bilancio, alla Programmazione economica e finanziaria, ai Rapporti con le Società Partecipate, eventualmente avocandole a sé.

Albino Armanino Paolo Smeraldi