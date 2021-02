Sesta Godano: viaggio virtuale nella frazione Cornice

di Guido Ghersi

Il consorzio turistico “Il Cigno” con un viaggio virtuale a Sesta Godano, in frazione Cornice, attraverso la rubrica “Scopri la Val di Vara” sulla pagina Facebook@valdivara.it e sul portale www.valdivara.it”. Cornice è conosciuta principalmente per la produzione dei vini bianchi e rossi. Infatti la viticoltura, unitamente alla coltivazione dell’olivo e del castagno, già dal 1700 rappresentava una delle fonti di sostentamento per la piccola comunità. Gli abitanti di Cornice si sono fermamente opposti alla costruzione di una discarica sul proprio territorio.