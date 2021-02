‘Santa’: il rebus Villa Lomellini e Istituto San Giorgio

A Santa Margherita Ligure ci sono due edifici inutilizzati. Il primo è l’Istituto San Giorgio, dell’Autorità portuale di Genova, chiuso da almeno trent’anni. Ospitava una scuola-collegio; dopo la dismissione era stato utilizzato come seggio elettorale e, per un breve periodo, dal personale del Circomare. Poi un incendio aveva divorato parte del tetto. Qualcuno in zona ricorda che una signora genovese vi progettava una scuola nautica e l’ex sindaco Claudio Marsano aveva avanzato un’altra proposta.

Oggi che c’è una favorevole situazione astrale tra il Comune e la Regione ci si chiede se non sia possibile cedere al Comune, per una cifra simbolica, l’edificio che dispone anche di un ampio giardino in una zona dove potrebbero tenersi anche concerti; una volta di proprietà comunale dovrebbe essere relativamente semplice ottenere un finanziamento per sistemarlo. Oltretutto potrebbe ospitare, liberando parzialmente Villa Durazzo e Villa San Giacomo, i musei dedicati a Vittorio G. Rossi e Camillo Sbarbaro. Ma chissà quanti altri utilizzi sarebbero possibili.

L’altro edificio è Villa Lomellini, ceduta nel 1954 dalla proprietà al Comune con un vincolo scolastico. Era stato detto che Camera e Senato (in commissione) avevano sciolto il vincolo. Può essere utilizzata per altri scopi?

Nelle foto l’Istituto San Giorgio e Villa Lomellini