Recco: in un libro la storia sportiva della città

Centoventi anni di storia di Recco raccontata attraverso i successi nazionali ed internazionali dei suoi campioni e delle sue società sportive. A ripercorrere gli avvenimenti più recenti e la rinascita della cittadina del Golfo Paradiso è il volume “Recco DNA sportivo”, un testo di oltre 360 pagine ricche di foto, testimonianze e documenti inediti.

Il volume, scritto dal giornalista Marco Tripodi e curato dal grafico Andrea Revello, ricostruisce le vite dei tanti assi dello sport che hanno dato lustro a questo piccolo borgo, elevandolo a capitale morale sportiva della Liguria, grazie agli innumerevoli trionfi raccolti in campo nazionale, europeo e mondiale nelle più svariate discipline.

Non solo campioni: molte sono le storie di donne e uomini che allo sport hanno dedicato la loro vita, non come atleti, ma seguendo lavorando negli impianti sportivi, accompagnando i ragazzi ogni agli incontri fuori regione, mettendo a disposizione della società il loro tempo e le loro energie.

Tra le pagine del libro trovano spazio non solo i celebri successi della pallanuoto locale ma anche i grandiosi risultati raggiunti da attività divenute nel tempo vere e proprie fucine di allori, come il rugby, il judo, la vela, il surf, le discipline motoristiche, l’atletica leggera e molte altre.

Ad arricchire ulteriormente il volume tre interviste esclusive al santone del motociclismo Carlo Pernat, all’ex numero 3 del tennis mondiale Ivan Ljubicic e all’oro olimpico nella marcia Abdon Pamich, tutti in qualche modo legati alla realtà recchelina.

Stampato da Microart per i tipi delle Edizioni Il Geko, “Recco DNA sportivo” è in vendita presso la Libreria Capurro di Recco.