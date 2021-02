Recco: concessioni balneari, riunione degli operatori

Le delibere dei Comuni riguardo alle concessioni demaniali costituiscono un labirinto in cui gli operatori devono muoversi. Alcune giunte hanno prorogato la concessione a settembre 2022; altri, che conoscono le necessità dei balneari di smontare le strutture, hanno portato il termine ad ottobre 2022.

Poi ci sono le amministrazioni che hanno prorogato fino ad aprile 2021 e Chiavari, caso unico, che ha concesso una proroga per soli 30 giorni dalla firma della delibera. Sori non ha deciso nulla e i concessionari hanno chiesto lumi a Massimo Stasio, presidente provinciale Sib (Sindacato italiano balneari) che ha indetto una riunione con operatori soresi e recchesi per fare il punto della situazione

Per quanto riguarda Recco, il sindaco ha firmato una terza delibera che prevede la proroga all’ottobre 2022. A Sori, il Comune dovrebbe assumere una decisione al più presto.

Vale la pena ricordare che i concessionari dei singoli Comuni hanno effettuato ricorso al Tar; si spera che il Tribunale amministrativo regionale ligure emetta una sentenza come quella del Tar Puglia, favorevole ai balneari. Il 10 marzo intanto il Tar ligure si esprimerà, sia pure solo sulla richiesta di sospensiva delle delibere.