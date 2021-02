RASSEGNA STAMPA. Covid a Casarza focolaio in municipio

Oggi, mercoledì 17 febbraio, auguri a Flaviano. Oggi è il “mercoledì delle Ceneri“, la Chiesa cattolica inizia la Quaresima. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Parole: covare (di animali ovipari, accovacciarsi sulle uova in modo che il calore del corpo possa provocare lo sviluppo degli embrioni e la nascita dei piccoli; indugiare indolentemente; poltrire; custodire gelosamente con cura eccessiva; non manifestare un sentimento). Proverbi: “Pensaci prima per non pentirti dopo”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “A Casarza focolaio in Comune, è allarme”; “Contagi in mensa a Chiavari, genitori furiosi”; “Santa annulla trail e mezza maratona”. Vaccini: “Prenotazioni record, subito esauriti i posti di febbraio”; “Bus gratuiti agli over 80 nel giorno del vaccino”; “Martedì scatterà la campagna nel Golfo Paradiso”; “Casarza e Moneglia avranno le loro sedi”.

Sestri Levante: Discover Italty lancia il turismo per il 2022. Sestri Levante: addio a Gian Luigi Bregante. Sestri Levante: incidente a Sant’Anna, Aurelia chiusa per due ore. Lavagna: il sindaco replica alle accuse che gli rivolge un comitato cittadino. Lavagna: Carmen Leoni su You Tube. Chiavari: volontari della Diocesi, incontro in Tv e web. Chiavari: Ebraismo, corso online con la scuola di teologia. Chiavari: Pasquale Acampora a Tedx. Chiavari: Fondi per sostenere l’edilizia, le richieste di Cgil al governo. Chiavari: Palazzo De Bernardis, parte il restauro, la città ritroverà un gioiello dell’800 (Commento: speriamo che prima o dopo ci sia anche un piano condiviso per l’utilizzo dei tanti gioielli cittadini). Chiavari: servizi sociali trasferiti in piazza dell’Orto. Chiavari: città scelta da Tim per la fibra ottica. Chiavari: la Filarmonica a scuola “Smontiamo l’orchestra per educare all’ascolto”.

Zoagli: nuova isola ecologica. Zoagli: sarà ampliato il cimitero di Sant’Ambrogio. Rapallo: comitato del Golfo Paradiso dice no alla privatizzazione dell’ospedale. Rapallo: il Comune vende Villa Riva e vuole acquistare villa Devoto” (Commento. Un proposito lungo un anno). Santa Margherita Ligure: il maresciallo Paradiso compie 92 anni e per regalo visita la sua vecchia caserma. Santa Margherita Ligure: concorso di foto Santa in Love, un successo. Portofino: postazioni belliche, escursione nel parco.

Camogli: sport e giochi, iniziati i lavori al campo del Boschetto. Recco: concessioni balneari prorogate al 2022.