Lavagna: si appropria online di 3.000 euro, denunciata

Una moldava di 32 anni gravata da pregiudizi di polizia, mediante stratagemmi, effettuando un accesso abusivo alla casella e-mail di un 60 enne di Lavagna, intercettava il contenuto della corrispondenza, poi, modificava in proprio favore le coordinate bancarie per il pagamento di una fattura di oltre 3.000 euro. Ieri, al termine di un’indagine dei Carabinieri di quel luogo, la identificavano, deferendola in stato di libertà per “accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico e frode informatica”.