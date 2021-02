Cogorno: nozze d’oro, gli omaggi del comune arrivano direttamente a casa

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Cogorno, visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria, non ha potuto organizzare la consueta cerimonia annuale all’interno del municipio di Cogorno, dedicata alle coppie che quest’anno festeggiano il prestigioso traguardo delle nozze d’oro. Tuttavia, ha voluto comunque rivolgere un pensiero ai festeggiati consegnando a mano, una pergamena, una lettera del sindaco di Cogorno Gino Garibaldi di felicitazioni, ed una viola del pensiero, una pianta della famiglia delle violacee; a chi festeggia per la prima volta i 50 anni di matrimonio è stato consegnato inoltre il volume “Ritratto di Cogorno”.

Per la consegna, l’amministrazione comunale ha potuto contare sull’aiuto volontario di ben tre associazioni: gli Alpini e l’accademia della ciappa di Cogorno hanno effettuato le consegne nella zona alta, grazie al coordinamento dell’assessore comunale alle tradizioni Franca Raffo, mentre nella zona bassa la squadra comunale di Protezione civile, con il coordinamento del capogruppo di Protezione civile, Roberto Valle.

“Hanno ricevuto emozioni preziose, i volontari del Gruppo Alpini di Cogorno, i collaboratori dell’Associazione Accademia della Ciappa e la Protezione Civile Comunale, che venerdi 12 e sabato 13 febbraio hanno consegnato gli Attestati delle nozze d’oro ai cittadini – ha commentato l’Assessore comunale alle tradizioni, Franca Raffo -. Sono stati commoventi i momenti in cui le persone con le lacrime agli occhi, hanno ricevuto la testimonianza dell’Ente Comunale, che ha voluto far pervenire a loro un presente, anche se, l’emergenza Covid 19, ha messo tutti in condizioni di affrontare con estrema cautela questo

periodo. Nuovamente giunga a tutti le felicitazioni più profonde di un Buon e sereno Anniversario”.

In totale, sono state festeggiate 42 coppie, che hanno superato il traguardo delle nozze d’oro nell’anno 2020. Tra queste le due coppie più longeve del comune di Cogorno hanno raggiunto i 69 anni di matrimonio. Le altre coppie festeggiate hanno raggiunto: una i 67 anni di matrimonio; due coppie i 66 anni; una i 65 anni; una i 63 anni; due i 62 anni; sei i 61 anni; tre i 60 anni; dieci i 55 anni; 14, infine, le coppie che hanno superato i 50 anni di nozze.