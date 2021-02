Chiavari: frana Grazie, finalmente la ripresa dei lavori

Una lunga inutile interruzione dei lavori in attesa finisse un contenzioso tra Anas e l’Istituto Torriglia dopo il cedimento di un muro a lato della via Aurelia in prossimità della galleria delle Grazie. A pagare i cittadini che hanno dovuto sobbarcarsi code per l’istituzione di un senso unico alternato regolatoi da un semaforo; anche quando sarebbe stato più utile l’impiego di movieri; ad esempio in occasione della chiusura della A-12. Oggi il sopralluogo del sindaco di Chiavari Marco Di Capua e dell’assessore regionale alla Protezione civile Raul Giacomo Giampedrone.