Chiavari: frana delle Grazie, lavori finiti entro il 15 giugno

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“I lavori per l’esecuzione e il ripristino del muro di contenimento sono stati consegnati ufficialmente il 10 febbraio scorso e si concluderanno entro la prima metà di giugno, quando anche questo tratto della statale Aurelia tornerà percorribile su entrambe le corsie di marcia, dando finalmente una risposta definitiva ai cittadini di questo comprensorio”. Così l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Giampedrone che oggi ha effettuato un sopralluogo sul cantiere di Anas al km 485+200 della statale Aurelia a Chiavari, in corrispondenza della galleria delle Grazie all’altezza di Zoagli.

A seguito della frana caduta il 23 dicembre del 2019 la viabilità era rimasta interrotta fino al 6 gennaio 2020, quando la strada è stata riaperta a senso unico alternato. “Abbiamo istituito un presidio per procedere con le necessarie chiusure in caso di allerta meteo”, ha ricordato Giampedrone.

Superata una serie di problematiche legate alla proprietà privata del terreno sovrastante, con un ricorso al Tar e la successiva sentenza che ha sbloccato la possibilità di procedere con l’intervento, è stato possibile effettuare la progettazione per consentire l’avvio dei lavori. “Abbiamo lavorato senza sosta per poter arrivare a questo risultato ma – sottolinea Giampedrone – come purtroppo accaduto in altre situazioni analoghe, la presenza di privati proprietari di terreni ha allungato i tempi della burocrazia di quasi un anno. Finalmente ci siamo: da parte nostra e di Anas assicuriamo che il cronoprogramma sarà rispettato con la riapertura definitiva entro la prima metà di giugno”.

La durata dei lavori è prevista in 120 giorni per un valore complessivo di 350mila euro.

“Un intervento atteso da tempo, dopo le interminabili code e rallentamenti che hanno provocato disagi sia ai cittadini che a tutti coloro che quotidianamente utilizzavano l’Aurelia per gli spostamenti. Un ottimo esempio di sinergia e collaborazione tra enti – spiega il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua – Il mio ringraziamento va al presidente Toti e all’assessore Giampedrone che, sin da subito, hanno messo in campo tutte le azioni possibili per velocizzare l’iter di messa in sicurezza della strada e ripristinare la viabilità interrotta”.