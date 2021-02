Chiavari: difesa litorale, scommessa vinta da Di Capua

La conferenza stampa sulla difesa del litorale, per cui Regione Liguria ha stanziato 14 milioni, si è svolta in un salone della Torre Fara in cui era assicurato il distanziamento. Oltre il sindaco Marco Di Capua e l’assessore regionale alla Protezione civile Raul Giacomo Giampedrone, hanno preso la parola l’ingegnere Barbara Di Franco e l’ingegnere Riccardo Gianmarini dello che si occuperà della progettazione delle difese a mare del litorale chiavarese.

Erano presenti tra il pubblico l’assessore Ilaria Cavo, i consiglieri regionali Giovanni Boitano e Sandro Garibaldi; per l’amministrazione comunale l’assessore Fiammetta Maggio Gian Luca Ratto, il presidente del consiglio comunale Antonio Segalerba, i consiglieri Giorgio Canepa e Stefano Trocar.