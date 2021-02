Chiavari: caccia-soccorso al piccione entrato in ufficio

Oggi alle 13 un piccione è entrato all’ufficio anagrafe del Comune di Chiavari. La preoccupazione del personale è stata subito quella di allontanarlo. Ma non c’è stato nulla da fare. Questo volatile che non ha paura delle persone, rischiando spesso di finire calpestato, una volta in ufficio si è innervosito. Alla fine sono stati chiamati i vigili del fuoco e anche per loro non è stato facile avvicinare l’animale impaurito; anche perché i soffitti altissimi gli consentivano di sfuggire. Così il soccorso si è trasformato in caccia. Il piccione alla fine è rimasto intrappolato in un salaio e questo gli ha consentito di ritornare sano e salvo all’aperto.