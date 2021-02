Camogli: situazione covid e vaccinazioni over 80

da Facebook Comune di Camogli

Secondo il report odierno di Asl3 sono 5 i casi di positivi al Covid-19 sul nostro territorio comunale (1 guarito rispetto al resoconto precedente e 1 nuovo caso, totale sempre 5 di cui 3 residenti, 2 non residenti) e 2 in isolamento fiduciario (1 residente, 1 non residente).

Vaccinazioni over 80:

è previsto domani il sopralluogo di Asl3 che dovrà indicare altre 3 sedi vaccinali nel Golfo Paradiso, oltre alla Casa della Salute (ex Ospedale) di Recco.

Essendo Camogli un comune con numero di abitanti superiore a 5000, non è possibile l’organizzazione diretta dell’agenda vaccinale, se non dopo l’individuazione delle 3 sedi ad opera dell’Asl.

Una volta individuate tali sedi, Asl ci comunicherà dove indirizzare i residenti aventi diritto alla vaccinazione (se appunto nel nostro comune o in altro del Golfo Paradiso) e potremo dare indicazioni precise sull’iter da seguire.

Resta inteso che è sempre possibile prenotare la vaccinazione attraverso il Cup che però può fissare appuntamenti sull’intero territorio dell’Asl3.