Camogli: don Bevacqua festeggia i 50 anni di sacerdozio

Don Salvatore Bevacqua festeggia il cinquantesimo anniversario di sacerdozio. Gli Auguri della Confraternita di N.S. Addolorata di Camogli

I “ragazzi” di Camogli, non più giovanissimi e con qualche capello bianco, se lo ricordano bene e con piacere Don Salvatore Bevacqua.

Classe 1947 ed ordinato sacerdote il 21 febbraio 1971 dal cardinale Giuseppe Siri a Genova nella Cattedrale di San Lorenzo, festeggerà il suo cinquantesimo anno di sacerdozio domenica prossima nella sua parrocchia di San Giuseppe a Villapriolo in provincia di Enna presso la quale è parroco dal 1994. “Non faremo nulla di particolare” ci ha confidato Don Salvatore “solo la Santa Messa di ringraziamento. Rimandiamo i festeggiamenti a causa della difficile situazione e dei pochi posti disponibili in chiesa”.

Dopo l’ordinazione Don Salvatore arrivò a Camogli nel marzo dello stesso anno e fu Curato nell’attuale Basilica di Santa Maria Assunta guidata allora dall’Arciprete Don Natalino Garaventa. “Ricordo con piacere Don Garaventa ma anche Don Piero Benvenuto, Rettore del Santuario di N.S. del Boschetto e dei frati olivetani del monastero di San Prospero. È stato bello collaborare con loro”.

L’ultima volta che Don Salvatore visitò Camogli risale a dieci anni fa in occasione del matrimonio del fratello.

“Tanti sono i bei ricordi che ho di Camogli e ricordo con affetto moltissime persone e le tante attività fatte con i ragazzi. Anche con un po’ di incoscienza come quella volta, uno dei primi anni a Camogli, che organizzai una gita a Pisa da solo con un nutrito gruppo di ragazzi”.

Don Salvatore ha accompagnato molte famiglie e molti ragazzi durante i momenti principali della loro vita.

Qualche volta c’è stato anche qualche attrito, come con la Rari Nantes Camogli. “I bambini non venivano alla Messa perché avevano allenamento o la partita”. Ma si trattava di rimproveri volti all’insegnamento, alla testimonianza e al voler bene alla comunità.

Don Salvatore a Camogli si sentiva a casa. “Ancora oggi” ci confida Don Salvatore “per dire ‘devo tornare a casa’, qualche volta mi sbaglio e dico ‘devo tornare a Camogli’ invece di Villapriolo”.

E la gente ricambiava e gli manifestava l’affetto. Come una persona che abitava a San Giacomo e che in occasione la benedizione delle case gli confidò che anche se non scendeva spesso in Basilica, gli era di conforto sapere che “Don Salvatore era lì”.

Oggi molti ragazzi di Don Salvatore non abitano più a Camogli perché le vicende della vita li hanno portati altrove; altri ancora a Camogli partecipano attivamente alla vita spirituale del paese e fra questi alcuni hanno dato nuovo slancio alla Confraternita di N.S. Addolorata del Boschetto.

In tanti, ci ha confidato ancora Don Salvatore, in occasione di un viaggio in Sicilia, non mancano di fare un passo a Villapriolo per salutarlo, a testimonianza di quanto sia radicato il suo ricordo in molti camoglini.

Alessandro Mortola, Cancelliere della Confraternita di N.S. Addolorata di Camogli

Il giorno dell’ordinazione (è in piedi il terzo da destra)