Balneari: quale il valore di uno stabilimento nel post pandemia?

Lo scorso anno gli stabilimenti balneari aprirono sacrificando però circa il 50 per cento degli ombrelloni nel rispetto del distanziamento sociale; ossia fu negata la cabina al 50 per cento dei clienti. Quest’anno si preannuncia analoga situazione. Nell’estate del 2022, dato per sconfitto il covid, quanti clienti torneranno negli stabilimenti? Una parte avrà scelto un’altra località balneare; una parte avrà comprato la barca per un isolamento totale.

Il discorso non è assolutamente banale perché il costo della concessione dovrà tenere conto di quanto rende uno stabilimento balneare. Così come occorrerà stabilire subito eventuali norme anti covid per sapere lo spazio disponibile. I clienti vogliono sapere già a fine marzo, massimo primi d’aprile (il 4 è Pasqua) se potranno noleggiare ombrellone, lettino e sdraio.

Massimo Stasio commenta: “L’unica notizia positiva è l’istituzione di un ministero del Turismo. Sarà più facile ottenere risposte a domande a cui prima dovevano rispondere tre differenti ministri. Auspico che il nuovo governo deliberi un decreto attuativo che faccia chiarezza in campo nazionale e che non debbano più essere i Comuni a decidere; senza neppure un atto di indirizzo delle regioni”.