La voce dei cittadini e delle loro esigenze sembra non arrivare mai alle orecchie degli amministratori. Nelle foto una strada comunale di Avegno dove doveva essere fatto un ponticello per il recupero del passaggio. Aspetta e spera. Ci rivolgiamo direttamente al sindaco finché anche questa necessità, piccola per il Comune e grande per gli utenti, non verrà esaudita.