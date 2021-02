Atletica Levante: i risultati alla I^ prova del Campionato Regionale Assoluto

Da Atletica Levante riceviamo e pubblichiamo

La prima parte dell’anno è da sempre ricca di gare campestri, disciplina importantissima per costruire una futura stagione di corse su strada o addirittura su pista.

Domenica scorsa a Ronco Scrivia si è svolta la prima prova del Campionato Regionale Assoluto societario di cross, molte società liguri si sono confrontate su un percorso bello ma molto tecnico ricavato all’interno del campo di calcio e lungo lo Scrivia.

L’Atletica Levante si è presentata con un nutrito gruppo del proprio settore giovanile, ben 13 atleti e atlete si sono cimentati nelle diverse categorie, conquistando tre podi e confermando che il settore giovanile dell’Atletica Levante è ormai una bella realtà.

Alice Lambruschini ha vinto nella categoria Allieve dominando la gara dall’inizio alla fine e distanziando la seconda di oltre 20 secondi.

Andrea Basalto, conquista il secondo gradino del podio, nella categoria Allievi.

La gara si risolve in volata dopo un avvincente testa a testa a tre per tutti i cinque chilometri del percorso.

La sorpresa maggiore, ma non per gli allenatori che ne avevano viste le potenzialità, arriva da Irene Bertazzi , terza piazza, nella categoria Cadette, al suo esordio in una gara ufficiale.

Questi sono i podi, ma tutti i presenti: Benini Andrea, Bruzzese Filippo, Cereghino Tommaso, Gabriele Giannini, Maccà Lucia, Menegotto Elena, Salvadori Alessio, Stellato Maddalena, Valeriani Filippo, Zolezzi Margherita si sono egregiamente comportati nei confronti delle rappresentative delle molte squadre liguri presenti piazzandosi, dopo la prima prova, al terzo posto nel Campionato di Società sia nella categoria Allievi che in quella Cadette, ottavo posto per i cadetti.

Domenica 28 febbraio si replica con la seconda prova sempre a Ronco Scrivia.