A-12: chiusi allacciamento con A-7 e svincolo di Chiavari

Dal sito di Autostrade spa

Allacciamento A7/A12 – Allacciamento Chiuso (Km 128.7 – direzione: Genova)

Chiuso al traffico Bivio A7/A12 Genova-Livorno fino alle 22:00 del 31/03/2021 provenendo da Milano verso Livorno per lavori. Entrata consigliata verso Livorno : Genova Ovest. Uscita consigliata provenendo da Milano: Genova Ovest.

(16 febbraio 2021 ore 04:43)

*****

Allacciamento A7/A12-Genova Bolzaneto – Tratto Chiuso (Km 125.8 – direzione: Milano)

Tratto Chiuso tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto fino alle 06:00 del 01/04/2021 per lavori

(15 febbraio 2021 ore 07:05)

Approfondimento 11:31

Sulla A7 Serravalle-Genova vengono eseguiti lavori di manutenzione della galleria Monte Galletto situata nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 e Genova Bolzaneto in direzione di Milano.

Di seguito i provvedimenti adottati:

gli utenti che da Genova sono diretti in A7 in direzione Milano possono utilizzare la viabilità ordinaria per raggiungere la stazione di Bolzaneto da cui entrare in A7 in direzione nord.

In alternativa sarà possibile entrare a Genova Ovest, seguire per la A10 Genova-Savona, prendere la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e raggiungere la A7 seguendo le indicazioni per Milano.

Inoltre è chiuso il bivio A7-A12 per le provenienze da Milano verso Livorno, si consiglia di proseguire fino a Genova Ovest da cui uscire e rientrare seguendo le indicazioni per Genova est-Livorno.

*****

Chiavari – Uscita Chiusa (Km 38.3 entrambe le direzioni)

L’uscita di Chiavari e’ chiusa al traffico fino alle 06:00 del 27/02/2021 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Lavagna. Uscita consigliata provenendo da Genova: Lavagna.

(16 febbraio 2021 ore 07:03) *****

Entrata Chiusa (Km 38.3 entrambe le direzioni)

Chiavari in entrata e’ chiuso al traffico fino alle 06:00 del 27/02/2021 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Lavagna. Entrata consigliata verso Livorno: Lavagna.

(16 febbraio 2021 ore 07:03) Chiavari in entrata e’ chiuso al traffico fino alle 06:00 del 27/02/2021 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Lavagna. Entrata consigliata verso Livorno: Lavagna.(16 febbraio 2021 ore 07:03)

*****

Genova Est – Uscita Chiusa (Km 4.2 – entrambe le direzioni)

L’uscita di Genova est e’ chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 17/02/2021 al giorno 18/02/2021 per lavori.

*****

Genova Est – Entrata Chiusa (Km 4.2 – entrambe le direzioni)

Genova est in entrata e’ chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 17/02/2021 al giorno 18/02/2021 in entrambe le direzioni per lavori.

*****

Chiusure successive

*****

Allacciamento A12/A7-Genova Est – Tratto Chiuso (Km 4.2 – direzione: Rosignano)

Tratto Chiuso tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 18/02/2021 al giorno 19/02/2021 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Genova est.

*****

Genova Est-Genova Nervi – Tratto Chiuso (Km 11.5 – direzione: Rosignano)

Tratto Chiuso tra Genova est e Genova Nervi dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 26/02/2021 al giorno 27/02/2021 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Genova Nervi.