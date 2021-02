‘Santa in Love”: ecco i vincitori del contest fotografico

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Si è chiusa la prima edizione del contest fotografico, promosso dal

Comune di Santa Margherita Ligure, “Santa in Love” che ha visto la

partecipazione di quasi 100 foto inviate via mail o via whatsapp;

tantissime immagini (selfie, foto d’epoca o ritratti), scattate nel

territorio comunale di Santa Margherita Ligure, che hanno avuto come

unico filo conduttore l’amore, in ogni sua forma ed espressione.

La giuria popolare, attraverso la votazione sulla pagina Facebook del

Comune di Santa Margherita Ligure, con oltre 30.000 visualizzazioni,

ha permesso di stilare la classifica finale. Primo classificato, cui

va una cena per due persone al ristorante Beppe Achilli sul lungomare

di Corte, Jacopo Gilles Barbasini, con 650 like; seconda Lorenza

Martino che, con 588 like, può gustare una torta offerta dalla

pasticceria Arte Dolce di via Cairoli; terza Martina Krasna che, con

285 like, riceve in omaggio un libro fotografico su Santa Margherita

Ligure offerto dalla biblioteca comunale di via Cervetti Vignolo.

Tutte le foto che hanno dato vita al contest sono visibili a questo

link: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ComuneSML&set=a.4254181167944287

prima classificata

seconda classificata