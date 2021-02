‘Santa’: annullato il Trail di Portofino del 28 marzo

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Dopo una serie di incontri e dopo aver accuratamente analizzato la

situazione, l’Amministrazione comunale comunica l’annullamento del

Trail di Portofino, manifestazione podistica sui sentieri del parco di

Portofino, slittata da dicembre 2020 e in programma il 28 marzo 2021.

Spiegano il Sindaco Paolo Donadoni e la Consigliera incaricata allo

Sport Patrizia Marchesini: “Nonostante l’Atletica 2 Perle avesse

predisposto un’organizzazione attenta e rispettosa dei protocolli,

abbiamo preferito rinviare la manifestazione. La situazione attuale ci

induce alla prudenza e le incognite da qui a marzo sono troppe e non

concederebbero neppure una valenza turistica all’evento. Peraltro,

manifestazioni del genere, dall’alto numero di presenze, hanno tempi

organizzativi che non permettono l’annullamento all’ultimo momento.

Ringraziamo l’Atletica 2 Perle con cui rinnoviamo la collaborazione

per riproporre, con ancora maggior entusiasmo, quando torneranno le

condizioni, la Mezza Maratona Internazionale, il Trail di Portofino e

i Sentieri di Fraternità”.