Rapallo: “Indennizzi regionali a complemento di quelli statali”

Dal Circolo Partito Democratico Rapallo riceviamo e pubblichiamo

E’ con piacere che apprendiamo la richiesta dei Consiglieri Regionali del Partito Democratico di apertura di un tavolo per definire le modalità di ristori regionali che coinvolga tutte le categorie e le forze decisionali.

Quello dei ristori è un tema a cui noi del Circolo del Partito Democratico di Rapallo da mesi sta a cuore e che a gran voce richiediamo che venga preso in considerazione. Le attività nella nostra città, come nel resto della regione, versano in condizioni di grave difficoltà, e questo nuoce tutto un settore fondamentale per l’Economia della Regione Liguria, il Turismo.

Riteniamo sia dovere della Politica dare delle risposte in maniera tempestiva, in modo da permettere alle attività di poter tornare a svolgere il loro lavoro, in totale sicurezza, responsabilizzando i titolari ad agire nel rispetto delle norme Anti-Covid varate dal Ministro della Salute, l’on. Roberto Speranza.

Richiediamo perciò al Presidente della Regione Liguria, l’on. Giovanni Toti, di intervenire in maniera immediata sul tema dei Ristori Regionali che vadano a compensare i Ristori Nazionali.