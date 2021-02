L’annuncio da parte di Marco Bucci sindaco di Genova. L’edizione di Euroflora 2021 non si farà; troppo rischioso portare ai parchi di Nervi 300.0000 persone in tempo di pandemia. C’è già la data per il 2022: dal 23 aprile all’8 maggio.

La locandina dell’edizione 2021, annullata