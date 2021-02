Lavagna: mozione per dire no alla diga Perfigli

Da Corsi Laura e Mario Maggi, Gruppo consigliare 100% Lavagna riceviamo e pubblichiamo il testo di una mozione sulla Perifli



– Preso atto delle dichiarazioni del Sindaco Bucci nella Commissione della Città Metropolitana riunita in data 11/02/21, dove è stato esplicitamente chiamato in causa, come soggetto competente a bloccare la realizzazione della diga “Perfigli”, il Comune di Lavagna.

– Recepite le dichiarazioni pubbliche del Sindaco di Lavagna, in occasione della manifestazione “Sono tutti cavali nostri” che ribadiscono la totale contrarietà all’opera e confermano l’impegno (assunto in campagna elettorale) ad intraprendere azioni concrete per bloccarne la realizzazione

– Considerate le azioni amministrative della Città Metropolitana propedeutiche all’inizio dei lavori (predisposizione del bando di gara del 09/02/21)

– Ritenuta indifferibile e necessaria l’assunzione di responsabilità da parte di codesta Amministrazione in merito alla vicenda, al fine di bloccare l’iter dei lavori in attesa di nuovi elementi che ( attualmente in fase di studio) possano portare ad un totale cambiamento degli interventi previsti sul territorio di Lavagna

IL CONSIGLIO COMUNALE

– Esprime totale contrarietà all’inizio dei lavori di un’opera sicuramente devastante per una delle zone più belle del nostro territorio e per la quale si rendono necessarie aggiornate valutazioni di efficacia nella mitigazione del rischio idrogeologico a motivo delle mutate condizioni del fiume nella zona fociva

– Impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi con ogni mezzo legittimo per bloccare l’iter dei lavori e a trasmettere il presente atto consiliare al Sindaco Metropolitano e al Presidente della Regione.