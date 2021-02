Lavagna: “Diga Perfigli e le promesse mancate dei sindaci”

Da Federico Cardelli riceviamo e pubblichiamo

Siamo agli sgoccioli. La Provincia ha emesso il bando di gara per appaltare i lavori della diga Perfigli.

I sindaci di Chiavari e Lavagna avevano promesso, in campagna elettorale, di impedirne la costruzione.

Il sindaco di Chiavari è scomparso dai radar: peggio per lui, che fra un anno ha le elezioni, e coi lavori in corso sarà dura farsi perdonare la promessa tradita.

Mentre il sindaco di Lavagna continua il suo gioco delle parti: adesso sta aspettando che Bucci gli mandi “un documento da firmare per bloccare il progetto”*.

Lo stesso Bucci che ha appena pubblicato il bando di gara.

Come sempre, disciplinatamente, crediamoci tutti!

*(https://www.youtube.com/watch?v=alDbpJfglNY)