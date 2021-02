Chiavari: Tim porta la fibra ottica ultraveloce

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo.

La città ligure è stata inserita da Tim nel piano nazionale di cablaggio in tecnologia FTTH (Fiber To The Home) per rendere disponibili connessioni fino a 1 Gibabit/s. In allegato il comunicato stampa e nella foto l’incontro avvenuto a Palazzo Bianco, a cui hanno partecipato il primo cittadino Marco DI Capua, il dirigente comunale Luca Mario Bonardi, Roberto Mirra, responsabile Field Operations Line Liguria di Tim, e Giuseppe Bonassi, Field Operations Line Development Liguria.