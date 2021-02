Chiavari: difese a mare, domani Giampedrone alla Fara

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Domani, mercoledì 17 febbraio, alle 12 a Chiavari punto stampa dell’assessore alle Infrastrutture e Protezione civile Giacomo Giampedrone insieme al sindaco Marco Di Capua presso la Colonia Fara (via Preli 15) per fare il punto sul progetto da 14 milioni di euro destinati al Comune per il rifacimento e potenziamento delle opere di difesa a mare della città, nell’ambito della terza tranche di risorse stanziate dalla Protezione civile a seguito della mareggiata e gli altri eventi alluvionali che hanno colpito il territorio ligure nell’ottobre 2018.