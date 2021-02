Asl-5: ausilariato, una cinquantina le assunzioni previste

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta pomeridiana relativa ai servizi di ausiliariato dell’Asl- 5

Davide Natale (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dai componenti del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta quale soluzione è stata assunta in merito alle attività di ausiliarato nell’ASL 5. Natale ha ricordato che il contratto dei servizi di ausiliariato tra la società fornitrice e l’Asl 5 è stato prorogato, così come per le OSS, al 30 aprile prossimo e che, solo per il servizio di ausiliarato, sono impiegati circa 80 lavoratori.

L’assessore all’occupazione Gianni Berrino ha spiegato che 35/38 persone saranno ricomprese nelle attività previste nell’affidamento della gara regionale relativa al servizio di pulizia nella asl5. «Altre 9 persone – ha aggiunto – verranno inserite nella distribuzione farmaceutica e 2 nel servizio cartelle cliniche. Verrà poi fatta una valutazione in merito alla gara per il servizio di accompagnamento e trasporto pazienti, che si sta espletando. Il restante personale potrà essere riassorbito con un concorso. Tutte queste azioni dovrebbero prevedere – ha concluso – il riassorbimento del personale che oggi opera con il profilo di ausiliario».