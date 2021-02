Asl 4: vaccini over 80, esaurite le prenotazioni

Dall’ufficio stampa di Asl 4 riceviamo e pubblichiamo

L’avvio delle prenotazioni della vaccinazione anti Covid 19 ha visto già nel corso della notte esaurite le prenotazioni per i circa 600 appuntamenti messi a disposizione degli anziani over 80 per l’ultima decade di febbraio per i Comuni di Rapallo, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante.

Intorno alle ore 9,00 erano già disponibili a sistema per il numero verde regionale, sulla piattaforma regionale prenotovaccino.liguria.it e presso i CUP di Asl4 le agende prenotabili per i mesi di marzo e aprile, su cui devono prenotarsi gli anziani over 80 dei Comuni di Rapallo, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante, per una disponibilità complessiva di quasi 11.000 appuntamenti disponibili tra prima e seconda dose.

Naturalmente il raggiungimento degli obiettivi prefissati dipenderà dalla consegna dei vaccini da parte della struttura Commissariale.

Con la giornata di domani sarà inoltre comunicato il calendario secondo cui saranno “chiamati” gli anziani over 80 nell’ambito del proprio comune: si ricorda che i residenti in comuni diversi da Rapallo, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante non dovranno telefonare per prenotarsi ma saranno contattati dalla Asl.