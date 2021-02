Sestri: “Discover Italy” per rilanciare il turismo

di Giuseppe Valle

Si è svolto questa mattina, in collegamento a distanza, un incontro fra operatori ed enti del settore turistico, per rilanciare il nostro comprensorio. Lo strumento per tale non facile operazione è “Discover Italy” che si svolge normalmente presso il complesso dell’Annunziata, con l’ausilio logistico di Mediaterraneo. Quest’anno si prevede che l’evento avverrà il 15 settembre ma è necessario che tutte le parti in causa diano il loro contributo fattivo, come appare dagli interventi che si sono susseguiti, a cominciare da Paolo Bertagni, tra i fondatori del convegno.





Paolo Bertagni

Sulla stessa linea gli interventi di Giorgio Palmucci, presidente di Enit che si augura di vedere risultati migliori a settembre e che dà notizia del film della Disney che uscirà a luglio: il cartone animato si svolge per buona parte in Liguria ed è un prodotto che girerà in tutto il mondo.

Giorgio Palmucci

Giovanni Berrino, assessore della Regione al Turismo, rileva che l’immagine dell’Italia è stata gravemente danneggiata dalle varie chiusure e occorre quindi un lavoro di squadra per recuperare il terreno perso.

Giovanni Berrino





Elisa Covacci, vice sindaco di Lavagna, ha verificato nelle edizioni precedenti, l’importanza di portare gli operatori nei luoghi caratteristici come Santa Giulia, la Baia del Silenzio o nel caruggio di Chiavari perché possano constatare de visu quale prodotto stiamo offrendo, anche se non sempre corrisponde alle richieste standard del mercato convenzionale (alberghi a 5 stelle o simili).

Elisa Covacci





Il sindaco di Sestri, Valentina Ghio, non poteva chw riconoscere l’importanza del’evento che ha contribuito a tenere uniti i Comuni del Tigullio e i consorzi che operano per ottenere l’unico obiettivo di stimolare i mercati – non solo nazionali – che sono più compatibili con il nostro territorio.

I contributi di Marcello Massucco di Mediaterraneo, Francesco Andreoli, di “Liguria Together”, Patrizia Di Forte, del Consorzio Portofino Coast, di Nicolò Mori e Gian Luca Ratto non hanno che confermato la ferma intenzione di agire in sinergia.

Ratto ha anche specificato che occorrono certezze e precisione nelle scelte a livello governativo.