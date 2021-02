Trasporti: petizione per biglietto unico Amt-Trenitalia

Da Giacomo Canale riceviamo e pubblichiamo

La raccolta firme che ho lanciato per l’introduzione del biglietto unico tra Trenitalia e Amt (ex Atp) per tutto il Tigullio come avviene per il territorio di Genova ha raggiunto 167 firme.

Purtroppo non sono tante, mi aspettavo altri risultati anche perché il biglietto unico potrebbe essere utile, ad esempio per il turismo, dato che si parla di sviluppare il Tigullio come un “brand” come hanno fatto le Cinque Terre.

Una famiglia che viene da Milano che alloggia a Rapallo magari va in treno a Sestri Levante e per ritornare usa la corriera.

La raccolta firme andrà avanti perché è giusto continuare per chi ha firmato fino a questo momento, ma sarebbe fantastico se i sindaci del Tigullio ascoltassero questa iniziativa utile per il territorio.