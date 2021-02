Sestri: tragica improvvisa morte, città a lutto

Tragica improvvisa morte a Sestri Levante, in piazza Matteotti, accanto alla Croce Verde e al Comune. E’ morto G.L. B. 69 anni personaggio molto noto; dipendente dei Bagni Liguria, gestiva anche un campo da beach-volley. Sarebbe stata la figlia, sconvolta dal dolore, a trovare il padre ormai privo di vita. Sul posto il 118 che nuklla ha potuto fare e i carabinieri per capire il perché di una decisione estrema. La notizia si è sparsa in un baleno tra i sestresi doc che lo conoscevano e apprezzavano e che, addolorati, sono vicini alla famiglia.