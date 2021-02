Sestri: ingorghi in via Nazionale, semaforo sotto la lente della minoranza

Da Marco Conti, consigliere comunale capogruppo “Riprenditi Sestri”, riceviamo e pubblichiamo

Sestri Levante, ingorghi in Via Nazionale. Il Consigliere Marco Conti presenta interrogazione in Consiglio comunale: “da alcune settimane si verificano lunghe code e la viabilità ne risente per cui o il semaforo è andato in tilt oppure l’amministrazione ne ha modificato il funzionamento”

“Alcuni decenni fa, forse inizio anni 90, in Via Nazionale nei pressi del ponte monumentale di Santo Stefano, dove la strada si restringe, era stato installato un impianto semaforico comunemente chiamato “intelligente” in quanto era parametrato ad entrare in funzione in base al traffico, in particolare per il passaggio di mezzi pesanti superiori ad un certo tonnellaggio – ricorda il Consigliere comunale e metropolitano Marco Conti, esponente di Fratelli d’ Italia – da parecchie settimane il suo funzionamento è oggetto di proteste da parte dei cittadini in quanto si verificano frequentemente code per l’eccessiva durata del rosso, e quella brevissima del verde, e di conseguenza la viabilità di Via Nazionale è diventata molto più congestionata con un allungamento dei tempi di percorrenza e maggiore inquinamento.

“Sollecitato da numerose persone ho ritenuto necessario e urgente presentare un’interrogazione in Consiglio comunale per conoscere se il funzionamento del semaforo è stato modificato e per quali motivazioni – conclude Marco Conti – chiedo inoltre quali provvedimenti si intendono adottare per rendere più fluida la viabilità in quel tratto visto e considerato le lunghe code provocate”.