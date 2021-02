Sestri: “Crollo dell’albero necessario uno screening”

Riceviamo e pubblichiamo

Il Consigliere Marco Conti presenta interpellanza in Consiglio comunale: “necessaria una verifica dello stato di salute e stabilità di tutti gli alberi presenti nei giardini e parchi pubblici della città”

“Nella notte tra venerdì e sabato scorso un grosso pino è crollato nei giardini pubblici di via Sedini. La pianta, alta diversi metri, è collassata all’interno del parco danneggiando la recinzione – dichiara il Consigliere comunale e metropolitano Marco Conti, esponente di Fratelli d’ Italia – un fatto analogo era successo anche nei giardini di Via Caboto a Riva”.

“Il giardino pubblico di Via Sedini è molto frequentato da bambini e anziani che, specie in estate, trovano refrigerio per l’ombra assicurata proprio dalle piante di grandi dimensioni – prosegue Conti – è andata bene che il crollo improvviso è avvenuto di notte e non ha causato danni a persone e cose ma questo episodio ha generato preoccupazione sullo stato di salute delle piante, soprattutto quelle di grosse dimensioni”.

“Altra doglianza che ho riscontrato, non solo nei giardini di Via Sedini ma un po’ da tutte le parti, riguarda la scarsa manutenzione dei giochi che senza interventi possono mettere a repentaglio l’incolumità dei bambini”.

“Pertanto ho ritenuto necessario presentare un’interpellanza in Consiglio comunale affinché siano effettuati approfondimenti sullo stato degli alberi di tutti i giardini e parchi pubblici della città – conclude Marco Conti – a mettere in atto provvedimenti urgenti di messa in sicurezza e di cure appropriate per la tutela e la salvaguardia di tutti gli alberi nonché un tempestivo piano di manutenzione ordinaria/straordinaria di tutti i giochi presenti al fine di garantire e tutelare l’incolumità dei più piccoli.