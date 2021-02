‘Santa’: coi vaccini prende vita la nuova piastra ambulatoriale

Dall’ufficio stampa di Asl4 riceviamo e pubblichiamo

È partita oggi, con una giornata vaccinale dedicata ad un gruppo di persone over80 estratte casualmente dall’anagrafe vaccinale, l’attività nella nuova piastra ambulatoriale di Santa Margherita Ligure, realizzata in via D. Teramo all’ultimo piano dello stabile che ospita il nuovo supermercato Coop.

Dichiara il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti: «Sono molto soddisfatto di questo risultato, che è frutto della sinergia tra diversi soggetti per potenziare i servizi medico – ambulatoriali destinati ai residenti di Santa Margherita Ligure. Situata in pieno centro cittadino, questa piastra ambulatoriale sarà dedicata nei prossimi mesi alla somministrazione delle vaccinazioni anti Covid-19 prima agli over80 e poi a tutte le fasce di popolazione aventi diritto, secondo le priorità indicate a livello nazionale. Dopo anni di attesa, diamo finalmente una risposta efficace ai bisogni di salute dei nostri cittadini».

Dichiarano il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni e il Consigliere con incarico alla realizzazione della nuova piastra ambulatoriale Franco Fati:

«Ancora una volta la stretta collaborazione tra enti ha dato una tempestiva risposta al territorio. La nuova piastra ambulatoriale entra in funzione a tempo di record e diventa sede delle vaccinazioni a Santa Margherita Ligure unica cittadina nel territorio della Asl4 che mette in campo una struttura nuova nata già con i requisiti necessari: in meno di 48 ore sono stati espletati i passaggi burocratici e legali inerenti alla piastra ambulatoriale, il suo allestimento e la sua attivazione. Questa mattina alle ore 9,00 i primi sammargheritesi hanno ricevuto il vaccino anti Covid-19. Ringraziamo il direttore generale di Asl4 Paolo Petralia e il suo predecessore Bruna Rebagliati, Regione Liguria e Coop per la collaborazione e la disponibilità dimostrata in questi anni».

Dichiara il Direttore Generale della As4 Paolo Petralia: «Inizia l’attività della piastra ambulatoriale che per il momento risponde alle esigenze dell’emergenza pandemica dovuta al Covid 19 come punto vaccinale.

Da domani inoltre, il Drive Through sino ad oggi posizionato presso il Campo sportivo di Santa Margherita Ligure, sarà trasferito all’esterno della nuova piastra ambulatoriale concentrando l’attività di prevenzione anti- Covid 19.

Non appena compatibile con l’emergenza pandemica saranno attivate le attività specialistiche previste all’interno degli ambulatori”.

Dichiara il Presidente Coop Liguria Roberto Pittalis: “Siamo orgogliosi di aver contribuito a rendere possibile questa giornata importantissima di inizio delle vaccinazioni a Santa Margherita Ligure, realizzando sopra al nostro punto vendita la piastra ambulatoriale che le ospita. Come cooperazione di consumatori siamo nati per difendere il potere d’acquisto delle famiglie, ma oggi la priorità è superare il prima possibile l’emergenza sanitaria, perché solo così si potranno risolvere anche le difficoltà economiche che stanno attraversando moltissime persone”.