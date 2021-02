‘Santa’: al via i vaccini, utenti chiamati senza prenotazione

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Anche a Santa Margherita Ligure è iniziata la campagna vaccinale contro il Covid-19. Nella nuova piastra ambulatoriale sono state somministrate 72 dosi di vaccino a cittadini over 80 sorteggiati da Asl4. Alle operazioni hanno assistito anche il Sindaco Paolo Donadoni, il Vicesindaco Emanuele Cozzio, il Consigliere incaricato all’attivazione della piastra ambulatoriale Franco Fati e il Direttore Generale di Asl4 Paolo Petralia.

Dichiarano Donadoni e Fati: «Ancora una volta la stretta collaborazione tra enti ha dato una tempestiva risposta al territorio. La nuova piastra ambulatoriale entra in funzione a tempo di record e diventa sede delle vaccinazioni a Santa Margherita Ligure unica cittadina nel territorio della Asl4 che mette in campo una struttura nuova nata già con i requisiti necessari: in meno di 48 ore sono stati espletati i passaggi burocratici e legali inerenti alla piastra ambulatoriale, il suo allestimento e la sua attivazione. Questa mattina alle 9 i primi sammargheritesi hanno ricevuto il vaccino anti Covid-19. Ringraziamo il direttore generale di Asl4 Paolo Petralia e il suo predecessore Bruna Rebagliati, Regione Liguria e Coop per la collaborazione e la disponibilità dimostrata in questi anni».

Si avvisa che:

I Cittadini di Santa Margherita Ligure (e Portofino) non dovranno prenotarsi ma saranno direttamente contattati telefonicamente seguendo gli elenchi dell’anagrafe sanitaria a partire dalla popolazione più anziana.

Il centro vaccinale di Santa Margherita Ligure sarà la nuova piastra ambulatoriale all’ultimo piano dello stabile che ospita il nuovo supermercato Coop in via D. Teramo (angolo via G.B. Larco). La piastra ambulatoriale è accessibile in auto (con parcheggi gratuiti al secondo e terzo piano) o tramite ascensori.