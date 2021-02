C’erano anche molti ristoratori del Levante alla manifestazione indetta questo pomeriggio sotto la prefettura a Genova. Armati di fischietti hanno esibito cartelli e sparato qualche fumogeno per dire no ai metodi usati nei confronti della categoria; come avere deciso solo alla vigilia della chiusura imposta in anticipo la domenica di San Valentino.

I mille partecipanti, armati anche di mestoli e pentole, si sono poi spostati a Corvetto e sulla soprelevata con conseguenze sul traffico.