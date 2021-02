Portofino: eucalyptus pericolosi in piazza Libertà

Abbattimento a Portofino, in piazza della Libertà, di due alberi di eucalyptus dichiarate di classe D e con propensione al cedimento. Scrive il sindaco Matteo Viacava nell’ordinanza di abbattimento: “Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell’indagine, manifestano segni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell’albero si sia ormai, quindi, esaurito. Per questi soggetti, le cui prospettive future sono gravemente compromesse, ogni intervento di riduzione del livello di pericolosità risulterebbe insufficiente o realizzabile solo con tecniche contrarie alla buona pratica dell’arboricoltura. Le piante appartenenti a questa classe devono, quindi, essere abbattute”.

Le piante sono in un terreno privato situato in prossimità dell’uscita dell’autosilo e quindi pericolose per veicoli e pedoni. Il privato deve eseguire il taglio; altrimenti lo eseguirà il Comune rivalendosi poi delle spese sostenute.