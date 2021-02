Lavagna: lavori in piazza Taviani, le ditte impegnate

La sistemazione della pavimentazione di piazza Taviani a Lavagna, ha richiesto l’abbattimento delle piante di pino domestico. Non solo per lo sviluppo delle radici, ma anche per le malattie che ne minacciavano lo schianto. I lavori di abbattimento, come spiega la determina pubblicata integralmente sull’albo pretorio del Comune, è stata affidata alla ditta “Umberto Giorgi Garden” di Chiavari; i lavori messa in sicurezza della pavimentazione che hanno preceduto quelli di asfaltatura sono stati eseguiti dalla ditta Cigiemme s.n.c. di Mezzanego.