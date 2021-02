Lavagna: diga Perfigli, pubblicato il bando per i lavori

Da Giovanni Melandri, Comitato giù le mani dal fiume Entella riceviamo e pubblichiamo



Città metropolitana ha pubblicato il bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori della Diga Perfigli, contenente la clausola: “L’Amministrazione si riserva il diritto di: ​ ​ – sospendere, non aggiudicare la gara, non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione in presenza di adeguate motivazioni”. ​

A questo punto sta innanzitutto al Comune di Lavagna fare sentire la propria contrarietà nella forma degli opportuni atti amministrativi.





La piana dell’Entella, le scalette dimostrano come si difendono gli agricoltori dalle piene