Chiavari: “Dalla zona arancione al governo Draghi”

tra le tante notizie della settimana vorrei partire da quella che ha riguardato il Consiglio Comunale di Genova e la scelta della destra di parificare fascismo e comunismo nel nostro Paese, con la redazione di un albo di antifascisti e anticomunisti.



Parto da qui, perché la notizia ha generato un vasto eco nazionale, per il valore e il prestigio della città di Genova, medaglia d’oro della Resistenza, strettamente legata alla storia del comunismo italiano. La bestialità della parificazione tra nazismo, fascismo e comunismo, dal punto di vista storico, è da rigettare e tanti hanno provato a spiegarlo, (qui se volete Alessandro Barbero).



E’ una bestialità dal punto di vista storico, ma lo è anche dal punto di vista politico, come strumento da parte delle destre, di negare i fatti, per non fare i conti con la propria storia. Ed è una ferita ulteriore che questo avvenga pochi giorni dopo la celebrazione di diversi grandi comunisti legati a questa città: da Guido Rossa a Teresa Mattei a Umberto Terracini.



A questa decisione, che immagino nell’intenzioni dei proponenti guidata dallo sfregio di una storia decisiva per le sorti della democrazia italiana, si è aggiunto il dibattito in merito alla decisione del PD di astenersi sull’ordine del giorno. Una scelta che ho giudicato – non da solo – sin da subito un errore, di cui scusarsi, proprio per il contesto, la situazione, il momento e i valori sottesi a quello che era scritto in quelle poche righe.



Valori che, si dimentica, sono fondamentali ancora oggi e che dovrebbero portare tutte le forze politiche – a partire da noi – ad una riflessione sull’attualità e l’importanza delle culture che hanno costituito la nostra Repubblica e la Costituzione. A partire dal ruolo centrale del comunismo italiano, nella Resistenza, e nella costruzione di quella idea di democrazia e di cittadinanza che sono scritte nella nostra Costituzione e che sono sempre più attuali.



Il nuovo Governo Draghi



Nel fine settimana ha giurato il nuovo Governo Draghi.

La conclusione delle consultazioni ha portato ad un Governo di emergenza nazionale, composto da forze politiche di orientamenti diversi, e contrapposti, che hanno risposto all’appello del Presidente della Repubblica, dopo la caduta del governo Conte causato da Italia Viva. Un Governo europeista e vocato alla sostenibilità – così è stato annunciato, e che dovrà affrontare le grandi emergenze – vaccini, scuola, pandemia, ripresa economica e conclusione del Recovery Plan.



Alcune considerazioni.



A partire da chi non ne fa parte. Giuseppe Conte si è dimostrato un servitore dello Stato, che ha guidato il Paese – con tutti i limiti e le difficoltà – durante la fase più acuta della pandemia e che ha posto le basi, anche programmatiche perché il nuovo Governo possa far bene: prova ne è che sono numerosi i ministri confermati nei loro incarichi – a partire da Roberto Speranza. Chi invece avrebbe meritato – per il suo lavoro e la sua intelligenza – di continuare nel proprio operato è sicuramente Peppe Provenzano, che insieme a Enzo Amendola si erano ben distinti (e dimostrano anche – a proposito di formazione politica – che la Sinistra Giovanile è stata una bella scuola).



Andrea Orlando si caricherà di un ruolo importante, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che dovrà dare risposte decisive sul tema degli ammortizzatori sociali, della cura, della dignità della persona e delle protezioni in tempi difficili. A lui e agli altri ministri PD i miei auguri di buon lavoro. Anche se la mancata rappresentanza femminile nel Governo ha posto una questione politica su cui agire: il fatto che il principale partito della sinistra non riesca a costituirsi pienamente come il partito della democrazia paritaria, nell’equa rappresentanza di genere (e di generazioni) è un problema da affrontare concretamente.



Sulle altre scelte dei “tecnici”, la scelta del Presidente di ASVIS Enrico Giovannini – uno dei massimi esponenti italiani a occuparsi di sviluppo sostenibile – è una buona notizia, così come un ragionamento generale sulla transizione ecologica, che dovrà essere incardinato in scelte che dovranno essere nette per essere incisive. E’ questa la sfida.



Nel frattempo in Liguria



La Liguria da sabato scorso, fino alle prossime settimane è in zona arancione. Una decisione che coinvolge poche altre realtà italiane – Toscana, Abruzzo e Trento – e che per il nostro caso è trascinata dalla difficile situazione del ponente imperiese, al confine con la Francia, con dati tre/quattro volte superiore alla media nazionale. Una situazione nota da tempo, e su cui avevamo da tempo chiesto di intervenire. E su cui Toti ha grandi responsabilità.



Da inizio settimana Toti poteva stabilire misure restrittive per le zone più colpite, invece, dopo aver annunciato la zona rossa per alcuni comuni, non ha fatto nulla, nè con ordinanze, nè con iniziative, trascinando tutta la regione nella zona arancione. Una grave responsabilità, che colpisce ristoratori e imprese, in questa particolare settimana. E la scelta di scrivere a tempo ormai scaduto a Draghi per chiedere di rimediare, suona più come una presa in giro che una difesa di un settore che dovrebbe essere più coinvolto nelle informazioni e nelle soluzioni possibili. Che Regioni si attivi con ristori regionali per sostenere i danni patiti in questa settimana di confusione gestionale, mi sembrerebbe il minimo.



Ma non è l’unico momento di confusione gestionale da parte di Regione Liguria.

Questa settimana partirà gradualmente la campagna di vaccinazione per gli over 80 in Liguria. Una campagna diffusa, con centri di vaccinazione e vaccinazioni a domicilio per chi non può spostarsi. Qui le informazioni più rilevanti, in mancanza di un documento che spieghi la strategia di Regione Liguria sui vaccini (siamo una regione singolare, in cui invece che le delibere si fanno i comunicati stampa).



Lunedì ci sarà una Commissione sanità dedicata proprio al piano vaccini, su cui avanziamo alcune preoccupazioni: il mancato coinvolgimento dei medici di medicina generale, per le prenotazioni, in questa fase; la scelta di non aver attivato l’aiuto alle organizzazioni di volontariato per il supporto al sistema di prenotazioni, e il fatto che non si sia previsto misure di trasporto dei soggetti anziani verso i punti vaccini. Sono solo alcuni titoli di proposte che vorremmo presentare per migliorare e rendere più efficace la campagna vaccinale, che ci vede tra le ultime regioni italiane a partire.



Il caso della ASL5



Nella giornata di giovedì, il collega Davide Natale ed io, abbiamo denunciato il gravissimo atto discriminatorio presente nei moduli di prenotazione per il vaccino anti covid della ASL5, inserendo tra i comportamenti a rischio l’essere omosessuali.

Le scuse del direttore generale Paolo Cavagnaro non sono tardate ad arrivare, e così anche l’indignazione di tutta la classe politica, che ovviamente ha subito stigmatizzato tale oscenità.

Nelle ore successive, come era facile immaginare, è iniziato il rimpallo delle colpe arrivando a sostenere che si trattasse di un documento ministeriale che la ASL ha copiato, rea quindi di non aver letto.

Effettivamente sì, quel documento era un documento ministeriale, nato dall’istituzione dell’anagrafe nazionale dei vaccini per decreto 17 settembre 2018, durante il primo Governo Conte. Ho voluto specificarlo visto i numerosi commenti letti in questi giorni in cui si incolpa, anche di questo, il Ministro Speranza.



Durante il consiglio



Durante il Consiglio della settimana appena scorsa abbiamo affrontato importanti pratiche, dai vaccini ai trasporti, passando per l’ennesima presa di coscienza dell’insapienza del Capogruppo della Lega Stefano Mai.



Ho presentato un ordine del giorno per richiedere una ferma presa di posizione per attribuire a Patrick Zaky la cittadinanza italiana, per riuscire a fornire uno strumento maggiore per la liberazione di quel ragazzo che da oltre un anno è incarcerato senza aver subìto un legittimo processo nella carceri egiziane. Indovinate qual è il partito che non ha voluto apporre la firma?

Speravo sinceramente che le motivazioni fosse ben altre rispetto a quella che ho letto sui giornali qualche gionro dopo: sono contrari a dare la cittadinanza ad un ragazzo egiziano che sta subendo quotidiane e continue violazioni dei diritti umani, rifugiandosi dietro una proposta di ordine del giorno presentata al Partito Democratico cui si chiedeva di attivarsi in ogni modo per la liberazione di Patrick. Dimenticandosi però, che quell’ordine del giorno era già stato presentato e votato all’unanimità (quindi anche da lui) nel mandato precedente.



Avevamo proposto che gli studenti delle professioni medico sanitarie potessero rientrare nelle categorie di priorità per i vaccini. La Giunta ci ha risposto che questa possibilità è gia prevista dal piano nazonale dei vaccini. Benissimo. Come abbiamo sottolineato sia il collega consigliere Roberto Centi (Lista Sansa) che io, sta quindi alla Regione monitorare e far il possibile perché questi piani vengano rispettati. Non si tratterebbe solo di un’ azione meramente sanitaria ma anche di una risposta a tutti quegli studenti che da più di un anno non stanno più facendo pratica in corsia, percorsi che per il lavoro che andranno a fare, assolutamente di prioritaria importanza.



Abbiamo chiesto per l’ennesima volta all’Assessore ai trasporti Berrino di rivedere il contratto che Regione Liguria aveva stipulato con Trenitalia: un contratto assolutamente troppo dalla parte dell’azienda. Adesso la situazione diventa assolutamente tragicomica, se ci fosse qualcosa da ridere. Vi ho parlato qui del sistema delle penali e la settimana scorsa in Consiglio da parte dell’Assessore è stata avviata una vera e propria narrazione fantascientifica su quanto l’azienda sia in regola con il servizio, raccontando una sua realtà su treni puntuali e servizi impeccabbili. Allo stesso tempo ha ammesso, finalmente, che quel contratto potrebbe essere rivistio perché migliorabile. Bene. Monitoreremo i prossimi passi e vi terremo aggiornati.



Le notizie giunte su un possibile spostamento dell’ospedale Gaslini di Genova, grande eccellenza nazionale, hanno fatto preoccupare tutti quanti. In Consiglio sono stati molti i miei colleghi che ne hanno chiesto spiegazioni e maggiori informazioni. Il Presidente Toti nella replica è stato molto sbrigativo, abbandonando l’aula poco dopo, informando che non è giunta alcuna richiesta in merito ad un possibile spostamento del Polo e che quindi non vi erano motivi per la discussione in aula. Spero, come tutti, che la situazione si fermi qui e che non avvenga davvero uno spostamento dell’Ospedale. Il Gaslini merita sovvenzioni e supporto per aumentare ancora di più il suo primato italiano. Anche su questa faccenda vi terrò aggiornati, continuando a monitorare.



Gli incontri della settimana



Avevo previsto la mia presenza a questi incontri, ma sono stato impossibilitato. Con lo spirito, specie in un periodo come questo, ero lì.



Sabato mattina si è svolto il 76esimo Anniversario, in località La Squazza nel Comune Di Borzonasca, dell’eccidio avvenuto in quel luogo il 15 febbraio 1945.

Nella stessa mattinata, i giovani democratici del Tigullio hanno allestito un banchetto di raccolta firme per le legge legge antifascista Stazzema. Per via della nuova zona arancione per la nostra regione, i banchetti che sono stati programmati dovranno essere rimandati, ma ricordiamoci che abbiamo tempo sino al 31 marzo: possiamo andare a firmare nel nostro Comune di residenza.

Nel pomeriggio di sabato, si è svolto un presidio nel rispetto delle norme anticovid, per protestare e manifestare contro l’episodio del saluto romano fascista che tre Consiglieri Comunali di Cogoleto hanno fatto durante una seduta del Consiglio.



Prossimi incontri



Domani, martedì 16, in Consiglio Regionale verranno trattati argomenti per la maggior parte, di stretta attinenza con la gestione delle pandemia Covid 19. Dal piano vaccinale, alle categorie con priorità, dalla formulazione del bollettino con l’inserimento dei tamponi antigenici alla ripresa dell’attività didattica.

Oltre che una mia interrogazione, più locale, circa il problema degli spazi per i nuovi alunni del Liceo DaVigo.



Diretta

Come sempre vi do appuntamento a sabato prossimo, alle ore 14.30, sulla mia pagina Facebook per la consueta diretta di aggiornamento sulla settimana politica, in regione e a livello nazionale.