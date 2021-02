Chiavari: Acampora al prossimo Tedx di Torino

Riceviamo e pubblichiamo

Pasquale Acampora, imprenditore e mental coach, tigullino di adozione, sarà uno degli speaker scelti per salire sul prestigioso palco del prossimo TEDx di Torino, domenica 21 febbraio.

Dopo aver frequentato il Liceo a Chiavari e l’Università a Genova, si Laurea in Ingegneria Meccanica e oggi lavora con alcuni dei più prestigiosi esponenti del mondo del coaching a livello internazionale.

Life on Mars sarà il titolo dell’evento e, nonostante i temi dei talk siano rigorosamente top secret come da tradizione TEDx, gli organizzatori assicurano che il livello quest’anno sarà altissimo!

Che cosa è TED

TED è un’organizzazione no-profit il cui obiettivo è diffondere idee di valore attraverso il motto «Ideas Worth Spreading». La prima conferenza TED del 1984 fu una conferenza sulla tecnologia, l’intrattenimento e il design. Oggi invece le conferenze TED trattano una grandissima varietà di argomenti, dalla scienza, al business, alle tematiche globali, in più di 117 lingue.

I relatori provengono dalle comunità e discipline più disparate: tra i più famosi l’ex presidente americano Bill Clinton, i co-fondatori di Google Sergey Brin e Larry Page, il fondatore di Microsoft Bill Gates, la rockstar leader degli U2 Bono Vox.

Ogni anno il sito TED raggiunge miliardi di visualizzazioni, a riprova dell’enorme valore degli argomenti e delle tematiche trattate.

Che cosa è TEDx

Nel mood di «Ideas Worth Spreading», TED promuove il programma TEDx, che consiste in una serie di eventi locali, organizzati in modo indipendente in tutto il mondo, sotto licenza concessa da TED, e che hanno come obiettivo quello di riunire comunità, organizzazioni, individui che possano vivere un’esperienza simile a quella proposta da TED.

Per rimanere aggiornati sulle anteprime dell’evento e poterlo vedere in diretta streaming o successivamente sui canali TEDx dedicati, potete seguire il profilo LinkedIn di Pasquale Acampora https://www.linkedin.com/in/pasqualeacampora/ o il sito del TEDx di Torino https://www.tedxtorino.com/.

In bocca al lupo Pasquale!