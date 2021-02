Le previsioni del tempo non lo annunciavano, anzi il cielo è costellato di stelle. Ma sul lungomare di Camogli, grazie ad una apposita macchina, piove. Lo impongono le riprese di “Blanca” fiction che andrà in onda su Rai 1. Le riprese notturne, in una Camogli in zona Arancione, dovrebbero proseguire fino alle due. Protagonisti Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, la regia è di Jan Maria Michelini.

(foto di Consuelo Pallavicini)