Camogli: marciapiedi a sbalzo e Città metropolitana

In questi giorni a Camogli è stato aperto un cantiere in via Bettolo (strada comunale) per la costruzione di un primo tratto di marciapiedi a sbalzo. Opera attesa da anni, condivisa da tutti perché ritenuta indispensabile alla sicurezza. La strada ottocentesca sopporta tutto il traffico cittadino in uscita e gran parte di quello in entrata; a complicare le cose la presenza, sul lato a mare, di vecchi ingombranti platani malati che potrebbero essere sostituiti con alberi più snelli e con radici a fittone; tra un albero e l’altro un insopprimibile posteggio per auto e moto. Grande assente, fino ad oggi, la sicurezza soprattutto dei pedoni che finalmente potranno percorrere tranquilli almeno un tratto di strada. Un secondo segmento della stessa strada, che presenta però difficoltà tecniche, è quello compreso tra piazzale Matteotti e la Provvidenza.

Dato atto all’Amministrazione comunale di essersi posta il problema sicurezza in via Bettolo, occorre provvedere a dotare di un marciapiedi la strada provinciale lungo via Mazzini. Ai tempi del presidente Mori l’allora Provincia costruì il marciapiedi a sbalzo tra largo Casabona e scalinata Olivari; impose poi la realizzazione di un altro breve tratto davanti all’Istituto San Fortunato, ma non fece altrettanto davanti all’ex mobilificio Costa trasformato in autosilo. Data la pericolosità, la Città metropolitana dovrebbe stanziare i fondi per realizzare un marciapiedi a sbalzo almeno tra i bivi delle vie Bettolo e Risso. Sappiamo che il sindaco della Città metropolitana Marco Bucci non ama ascoltare i cittadini (vedi diga Perfigli e appalto unico rifiuti). Ma la sicurezza è un’altra cosa.