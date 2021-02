Camogli: gli avventori consumano ai tavoli, 4 locali multati e chiusi

Dal Comando provinciale dei Carabinieri di Genova riceviamo e pubblichiamo

Nel corso del fine settimana, come disposto dal Comando Provinciale, i Carabinieri delle dipendenti Stazioni, hanno effettuato un servizio finalizzato al controllo del territorio per la repressione dei reati in generi ed in particolare a fare rispettare le normative vigenti per il contenimento del virus “codiv 19”. Gli operanti, nel corso del servizio hanno:

– identificato oltre 150 persone di persone;

– controllato 50 autoveicoli;

– segnalato alla Prefettura, un 39 enne di Savignone, trovato in possesso di una modica quantità di “marijuana” poi sequestrata.

Nel centro cittadino, un equipaggio del Nucleo Radiomobile, ha sottoposto a controllo, un “ristorante, poiché, effettuava attività dei servizi di ristorazione non d’asporto o consegna a domicilio nonostante la sospensione prevista dalle restrizioni anti-covid 19. Pertanto, il proprietario e le 30 persone all’interno, sono state sanzionate amministrativamente per un importo di oltre 13.000 euro.

In Valle Scrivia, sono state identificate più di 50 persone, controllati tre locali pubblici, senza riscontrare irregolarità, ad eccezione di un “bar” sito a Savignone, poiché, la proprietaria, in violazione alle normative vigenti, consentiva l’accesso simultaneo di numerosissimi avventori, venendo così sanzionata.

Lungo la “Passeggiata a Mare” di Camogli, gli operanti, notata la presenza di numerosi avventori intenti a consumare bevande e alimenti su tavolini, collocati all’esterno di alcuni locali, unitamente ad Agenti della Polizia Municipale, provvedevano a sospendere il servizio di ristorazione. Sono stati controllati le attività, elevando sanzioni amministrative per le normative anti-contagio ai proprietari del 4 locali aperti.

Come previsto dalla normativa vigente, i locali sanzionati, rimarranno chiusi per 5 giorni, in attesa dei provvedimenti della locale Prefettura.