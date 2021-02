Asl4: campagna vaccinale, ecco modalità, calendario e sedi

Dall’ufficio stampa di Asl4 riceviamo e pubblichiamo

Ha preso il via anche in Asl 4 il “Silver Vaccine Day” con la vaccinazione simbolica dei primi 12 cittadini del Tigullio con più di 80 anni individuati casualmente dall’anagrafe sanitaria su ciascuna delle 3 sedi Hub e di 3 delle sedi spoke nell’entroterra, una ed una in ciascuno dei 3 Distretti ASL4.

L’evento avvia in modo simbolico le prossime tappe del piano vaccinale della ASL4, che fino ad oggi ha interessato il personale sanitario e le Rsa, e che ora si rivolge agli over 80.

– Prenotazione intelligente: per garantire la massima efficacia ed efficienza del sistema e minimi tempi di attesa per i cittadini nei primi giorni di prenotazione e nell’ottica di privilegiare l’età dei destinatari della vaccinazione è prevista :

prenotazione mediante numero verde regionale: 800 938818

– il 16 febbraio è consentita la prenotazione per gli over 90 dalle 6 alle 20

– il 17 febbraio è consentita la prenotazione anche agli over 85 dalle 8 alle 18

– dal 18 febbraio potranno prenotare tutti i cittadini con più di 80 anni dalle 8 alle 18

– gli sportelli Cup

– il canale informatico: prenotovaccino.regione.liguria.it

– presso il proprio Medico di Medicina Generale

Al momento della prenotazione della prima dose di vaccino, verranno comunicati anche la data e l’orario per la somministrazione del richiamo, con la conferma della prenotazione che avverrà poi contestualmente alla somministrazione della prima dose.

Tale prestazione verrà effettuata nella sede e nel giorno prenotato (dal lunedì al sabato tra le 9,00 e le 15,00) presso uno dei punti vaccinali permanenti (con il simbolo della primula nella cartina in calce) allestiti a:

– Rapallo (Ospedale NS Montallegro, via S.Pietro – area primo soccorso)

– Chiavari (Auditorium S Francesco, p.za Matteotti)

– Sestri Levante (Ex Uffici Comunali, viale Dante)

-Gli Anziani ultraottantenni residenti in tutti gli altri Comuni del territorio della ASL 4 saranno contattati dagli operatori del proprio distretto sociale per fissare (se desiderano aderire alla campagna) la vaccinazione nel punto vaccinale più vicino alla propria residenza (con il simbolo della casetta per i punti spoke e della stella per lo spoke mobile giornaliero) nei giorni stabiliti.



-Tutti gli anziani non deambulanti saranno contattati dalla ASL4 per avere se lo desiderano la vaccinazione al domicilio.

Se sopraggiungesse qualche impedimento per il quale l’anziano non potesse andare all’appuntamento concordato, è molto importante disdire telefonando al numero del Distretto sociale così che la dose di vaccino possa essere utilizzata per un’altra persona e non vada sprecata. In quel momento verrà dato un altro appuntamento o sarà fatto contattare dai servizi ASL per la somministrazione domiciliare.

Gli anziani dovranno presentarsi all’appuntamento vaccinale con la tessera sanitaria e un documento di riconoscimento valido. Al momento dell’accoglienza, il medico dell’equipe di ASL4 chiederà il consenso e la storia clinica alla persona da vaccinare. Dopo la somministrazione del vaccino, sarà richiesto di permanere almeno 15 minuti nell’ambulatorio, per il monitoraggio di eventuali effetti collaterali. Al termine del trattamento, il personale rilascerà un certificato di vaccinazione con il giorno della prima somministrazione e l’indicazione dell’appuntamento per la somministrazione successiva (dopo almeno 21 giorni).

Per qualunque chiarimento o informazione si può contattare l’Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico) ai numeri 0185329316 – 0185329266 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

Campagna Vaccinale “Over 80” – Calendario e Sedi vaccinali

12-feb-21

Chiavari (Auditorium S Francesco, p.za Matteotti) da 9 a 10

Rapallo (Ospedale NS Montallegro, via S.Pietro – area primo soccorso) da 11 a 12

Sestri Levante (Ex Uffici Comunali , viale Dante ) da 13 a 14

13-feb-21

Cicagna (Ambulatori distrettuali ASL4) da 9 a 10

Borzonasca (Ambulatori distrettuali ASL4) da 11 a 12

13-feb-21

Varese Ligure (Ambulatori distrettuali ASL4) da 13 a 14

15-feb-21

Rapallo (Ospedale NS Montallegro, via S.Pietro – area primo soccorso) da 9 a 15

Santa Margherita – Portofino (Ambulatori distrettuali ASL4) da 9 a 15

16-feb-21

Chiavari (Auditorium S Francesco, p.za Matteotti) da 9 a 15

16-feb-21

Sestri Levante (Ex Uffici Comunali , viale Dante ) da 9 a 15

17-feb-21

Chiavari (Auditorium S Francesco, p.za Matteotti) da 9 a 15

Santa Margherita – Portofino (Ambulatori distrettuali ASL4) da 9 a 15

18-feb-21

Chiavari (Auditorium S Francesco, p.za Matteotti) da 9 a 15

Santa Margherita – Portofino (Ambulatori distrettuali ASL4) da 9 a 15

19-feb-21

Casarza Ligure (sede P.A.) da 9 a 15

Rapallo (Ospedale NS Montallegro, via S.Pietro – area primo soccorso) da 9 a 15

20-feb-21

Rapallo (Ospedale NS Montallegro, via S.Pietro – area primo soccorso) da 9 a 15

Varese Ligure (Ambulatori distrettuali ASL4) da 9 a 15

22-feb-21

Borzonasca (Ambulatori distrettuali ASL4) da 9 a 15

Sestri Levante (Ex Uffici Comunali , viale Dante ) da 9 a 15

23-feb-21

Sestri Levante (Ex Uffici Comunali , viale Dante ) da 9 a 15

Cicagna (Ambulatori distrettuali ASL4) da 9 a 15

24-feb-21

Santa Margherita – Portofino (Ambulatori distrettuali ASL4) da 9 a 15

Chiavari (Auditorium S Francesco, p.za Matteotti) da 9 a 15

25-feb-21

Chiavari (Auditorium S Francesco, p.za Matteotti) da 9 a 15

Santa Margherita – Portofino (Ambulatori distrettuali ASL4) da 9 a 15

26-feb-21

Sestri Levante (Ex Uffici Comunali , viale Dante ) da 9 a 15

Rapallo (Ospedale NS Montallegro, via S.Pietro – area primo soccorso) da 9 a 15

27-feb-21

Rapallo (Ospedale NS Montallegro, via S.Pietro – area primo soccorso) da 9 a 15

Sestri Levante (Ex Uffici Comunali , viale Dante ) da 9 a 15

Sedi vaccinali dal 1 marzo 2021, con possibili integrazioni spoke a giornata